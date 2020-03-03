Из бутылок, которые сдали казанские школьники, можно сделать 10 тысяч футболок

За месяц школьники Казани сдали в фандоматы более 82 тысяч пластиковых бутылок и 11 тысяч аллюминиевых банок. В общей сложности, как сообщили в городской мэрии, получилось 1,8 тонны пластика и более 100 килограммов аллюминия.

"Этого объема пластика достаточно, чтобы произвести более 10 тысяч футболок или 5,5 тысяч пар кроссовок, алюминия – для изготовления 60 стульев или 15 велосипедов", подчеркнули в руководстве Казани.

Футболки из переработанного пластика делают такие компании, как Nike, Ralph Lauren и другие.

Напомним, что с начала февраля в общеобразовательных учреждениях города установлены фандоматы - автоматы для сбора тары. За сданные бутылки и банки дети получают баллы, самых активных обещают наградить ценными призами. Фандоматы станут одними из ключевых элементов системы раздельного сбора и вторичной переработки мусора, которая внедряется в столице Татарстана.