Определен список востребованных профессий Татарстана. Среди них пчеловод и хозяин усадьбы

Определен перечень специальностей, которые будут востребованы на 2021-2027 годы в Татарстане. В него вошли 132 профессии, среди которых есть пчеловод, фотограф, хозяин усадьбы, обувщик, автомеханик, пожарный, кондитер и многие другие.

Распоряжение утвердил Кабинет министров Татарстана, подписал премьер-министр Алексей Песошин в целях совершенствования профессиональной подготовки рабочих и обучающихся в вузах и колледжах.

Студентам стоит обратить особое внимание на перечень, так как на 2021/2022 учебный год при приеме абитуриентов Министерство образования и науки РТ обязано руководствоваться указанным списком.