Казанцам предложили решить, где в городе появятся велостанции

Для развития велошеринга Комитет по транспорту планирует создание новых велостанций. Горожане могут выбрать конкретное местоположение: у метро, в парке или сквере, в центре города, вблизи зданий вузов.

Для лучшего результата, который сможет удовлетворить велолюбителей, был запущен опрос на сайте и в официальной группе Комитета по транспорту в социальных сетях.

Свои предложения казанцы могут направить на электронную почту kt.kazan@tatar.ru

Напоминаем, что в планах на 2020 год у городских властей - популяризировать транспорт малой мобильности в Казани. Предполагается, что это обеспечит безопасность дорожного движения и к декабрю снизит смертность от аварий до 56 человек.

