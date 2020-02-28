Казанец, бросивший грузовик на автобусной полосе, понес наказание

Гоставтоинспекция, Комитет по транспорту и компания-перевозчик в Казани продолжают проводить рейды по выявлению автохамов.

Как сообщили в Комитете, 28 февраля целью были любители парковаться на полосе общественного транспорта. Одним из них стал водитель КАМАЗа. Машину заметили между остановками "10 микрорайон" и "Улица Академика Завойского". Местные жители подтвердили: грузовик стоит на полосе с самого утра.

К месту незаконной парковки приехал эвакуатор, пока КАМАЗ пытались увезти с дороги, прибежал его водитель. Автомобилист получил штраф.

Напомним, что во время предыдущего рейда сотрудники ГИБДД эвакуировали машины и штрафовали водителей, припарковавших машины около остановки "Улица Чистопольская". Мероприятия по поиску автохамов будут продолжены.