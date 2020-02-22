Вышел за пирожком - остался без авто: в Казани машины автохамов увозят на эвакуаторе

В Казани продолжаются рейды по выявлению автомобилистов, паркующихся на остановках общественного транспорта. Их проводят Комитет по транспорту Казани, Госавтоинспекция и Ассоциация перевозчиков РТ.

Накануне очередной рейд прошел в Ново-Савиновском, Московском и Кировском районах города. Популярным местом парковки у водителей является остановка "Улица Чистопольская". Как рассказали организаторы рейда, пока одну машину эвакуировали, рядом запарковалось еще шесть транспортных средств.

"Как только здесь опять появился эвакуатор, водители тут же вернулись к автомобилям. Кто-то даже с пирожком в руках из ближайшего кафе. На нарушителей правил дорожного движения были составлены протоколы. Им предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей" - пояснили в Комитете по транспорту Казани.

Также нарушителей нашли на остановка "Роддом" и "Универсам-1". Напомним, что оставлять машину можно не менее чем за 15 метров от знаков "Автобусная остановка". Рейды по остановкам в поисках автохамов будут продолжены.