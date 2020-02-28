Казанец поблагодарил полицейских за поимку квартирного афериста

На имя Министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина поступила благодарность от жителя Казани Николая Серюкова, сообщают в пресс-службе ведомства.

В письме житель города отметил работу старшего следователя СЧ СУ УМВД России по городу Казани капитана юстиции Рустема Хайруллина и старшего оперуполномоченного ОВД ОБГП по Казанской зоне УУР МВД по РТ майора полиции Фарита Хуснутдинова.

"Я был свидетелем безукоризненного и беспристрастного выполнения служебных обязанностей, а также умения вникать в технические вопросы дела, анализировать психологический аспект индивидуальных особенностей людей. Такой высокий профессиональный уровень не возникает на пустом месте и свидетельствует о передаче опыта преемственности и хорошей работе следствия и уголовного розыска МВД по Республике Татарстан и УВД Казани" - пишет Серюков.

Добавим, что за аферу с продажей недвижимости подсудимому Карагузину назначено 6 лет колонии. Ему вменяется 6 эпизодов преступной деятельности на сумму 8 миллионов рублей.