В Казани задержали иностранца с наркотиками в трусах

В Казани полицейские задержали мужчину за распространение наркотиков.

По данным ведомства, участковые уполномоченные отдела полиции «Савиново» получили оперативную информацию, что один из жителей микрорайона причастен к сбыту наркотиков. За предполагаемым наркоторговцем установили наблюдение и 1 февраля утром задержали его возле одного из домов по улице Амирхана при оборудовании тайников с наркотиками. Увидев полицейских, он попытался сбежать и оказать сопротивление.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. В присутствии понятых был проведен личный досмотр, в ходе которого из нижнего белья и кармана куртки мужчины было изъято 19 свертков с марихуаной. Экспертное исследование установило, что вес наркотика, приготовленного к сбыту, составил 4,2 грамма.

В ходе допроса задержанный так же признался, что сбыл своему соотечественнику наркотическое вещество, содержащее в своем составе марихуану. Вес разовой дозы составил 0.18 граммов. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли ноутбук, банковские карты и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к противоправным действиям.

В настоящее время следственными органами в отношении 29-летнего гражданина ближнего зарубежья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ и 228.1 УК РФ, продолжается.