В Татарстане мужчине дали срок за пьяную езду на тракторе

Жителя Марий Эл в Татарстане осудили за управление трактором в нетрезвом виде.

40-летнего мужчину задержали в Лаишевском районе в октябре 2019 года, пьяный он ехал на тракторе по дороге Кирби - Травкино. Выяснилось, что ранее он был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения и приговорён к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года.

Свою вину подсудимый полностью признал. С учетом непогашенной судимости, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, также его лишили прав на 3 года. Кроме того, суд обязал осужденного пройти курс лечения от алкоголизма.