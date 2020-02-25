Житель Татарстана задолжал своему ребенку миллион. Его наказали

Жителя Высокогорского района привлекли к уголовной ответственности за долг по алиментам.

45-летний мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну более миллиона рублей, сообщают в УФССП РТ. Выплачивать деньги он не собирался, его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы. Однако и эта мера не подействовала, тогда в отношении должника возбудили уголовное дело. Мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Помимо этого, судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль неплательщика алиментов. По заявлению взыскателя транспортное средство передано ей в счет частичного погашения задолженности.

Напомним, что ранее российские мужчины создали петицию с предложением снять с отцов бремя алиментов. Корреспондент ProKazan.ru выяснил, что об отмене алиментов думают юрист, психолог и казанцы.