«Отменят бонусы для разведенок, люди станут ответственнее»: казанцы поддержали идею отмены алиментов

На днях петиция на сайте Change.org от организации по защите прав мужчин об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России собрала более 18 000 подписей.

В апреле прошлого года мужское движение разработало собственный законопроект и попросило россиян поддержать его. Отмена алиментов поможет, по их мнению, сохранить российские семьи. Предполагается, что женщина будет стараться сохранить брак, если ее лишить выплат на ребенка со стороны бывшего супруга.

При этом сообщество, создавшее петицию, выступает против заключения официальных браков, заявляя, что регистрация брака — это регистрация финансовых условий развода, а это, как они утверждают, в 99% случаев губительно для мужчин.

Сколько денег нужно на содержание ребенка, как подать на алименты, что психолог, юрист и другие казанцы думают об отмене алиментов и почему в России их не упразднят — в материале ProKazan.ru.

Сколько денег нужно казанцам на содержание ребенка?

Газета.ру выяснила, сколько в месяц необходимо тратить на детей разного возраста. Оказалось, что на содержание школьника нужно минимум 14,9 тыс. рублей в месяц, 10,3 тыс. рублей необходимо детям в возрасте от 4 до 6 лет и 8,6 тыс. рублей приходится в семье на малыша от года до трех лет. При этом большинство казанских родителей вынуждено отдавать своих детей в садик, за который они ежемесячно отдают около 3000 — 4 500 рублей.

Заявленные суммы кажутся небольшими. Однако никто не отменял коммунальные счета и необходимость покупки еды и одежды для самих родителей. Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснил, что многие казанцы зарабатывают в районе 25 000 рублей в месяц. С таким уровнем доходов молодая семья при рождении ребенка может столкнуться с финансовыми трудностями.

В полной семье доход приносят оба родителя. При разводе содержать ребенка в одиночку становится сложнее. Что делать, если бывший супруг или супруга не хочет помогать ребенку?

Как подать на алименты?

В случае развода правительством РФ предусмотрено взыскание алиментов.

Алименты — это содержание, которое несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи имеют право получать от своих родственников и супругов, в том числе и бывших.

На алименты в пользу ребенка может подать тот человек, с которым остался ребенок.

В большинстве случаев алиментные обязательства родители выполняют в добровольном порядке. Если же вторая сторона отказывается их платить, вопрос решается в судебном порядке.

Обратиться можно в районный суд или к мировому судье, если взыскание алиментов не связано с установлением или оспариванием отцовства или материнства.

Подать на алименты можно в любой момент, пока на это есть право.

К исковому заявлению прикладываются документы, подтверждающие обстоятельства, которые позволяют подать на алименты.

На данный момент 81 статья СК РФ предписывает удерживать от зарплаты в пользу одного ребенка 25%. На двух детей перечисляют 1/3 от зарплаты. На трех и более – половину получаемого дохода.

Что считают эксперты?

Корреспондент ProKazan.ru узнал у казанского юриста Олега Стекольщикова, чем может обернуться отмена алиментов. Он рассказал о реальном случае из практики, когда алименты его клиенту назначили в большем размере, чем составляла его заработная плата.

"Думаю, автор петиции прав лишь отчасти. Я согласен с тем, что алименты как инструмент сдерживания от разводов давно уже не выполняет свою роль. Чаще всего алименты становятся формой агрессивного преследования со стороны обиженных бывших жен, которые при помощи механизма государственного принуждения способны сломать человека, лишая его последнего. К примеру, мне известны многие мужчины, которые хотят воспитывать своих детей самостоятельно, но наши суды всегда оставляют детей матерям. Более того, с ростом цен и падением доходов стала проявляться тенденция к присуждению судами непосильных алиментов. Недавно мировой судья судебного участка Приволжского района присудил алименты на 2 детей против моего клиента в сумме 20 000 рублей при его официальной заработной плате в 11 000 рублей. На наш логичный вопрос, откуда взять недостающие 9 000 рублей для уплаты алиментов, судья ответил клиенту - больше зарабатывайте.

Поэтому попытка государства свалить бремя содержания детей на родителей и не предусмотреть ситуацию, когда алименты родитель просто не в состоянии платить ввиду отсутствия работы в регионе или низкого уровня доходов по определенной специальности, является нелогичной", - рассказал юрист.

Стекольщиков предложил альтернативу алиментам.

"Государству нужно увеличить рождаемость для замещения естественной убыли населения в целях сведения расходов и доходов бюджета и пенсионного фонда. Но вопрос рождаемости напрямую связан с вопросами алиментов и наличия достойной работы для людей. Поэтому в кризисное время государство должно наладить систему, в которой алименты платит лишь тот, кому это по карману.

Детям, чьи родители не способны уплачивать алименты для достойного уровня содержания своих детей, государство должно выплачивать содержание по аналогии с пособием по потере кормильца. В противном случае мы будем годами бороться с должниками по алиментам, пополнять ряды безработных и бездетных людей. Так мы вложим средства в наше будущее, спасем от вымирания население страны", - сказал он.

Чтобы понять, чем руководствовались мужчины при составлении подобной петиции и как отсутствие финансовой поддержки со стороны отца может повлиять на психику ребенка, корреспондент ProKazan.ru обратился к практикующему психологу Айрату Салихову. Он считает отказ от уплаты алиментов проявлением инфантильности:

"В психологическом плане идея отказа от оплаты алиментов выглядит как манифестация частичного или полного отказа от отцовских функций, т.е. в случае отцов - это отказ от собственной новой зрелой самоидентичности. Весьма вероятно, что эта идея основывается на инфантильной установке, которая декларирует отсутствие готовности нести ответственность за свою взрослую жизнь. Это печальное и настораживающее явление, которому следует уделить внимание".

Психолог объяснил, почему матери-одиночки могут срывать злость на своих детях. Отсутствие финансовой поддержки со стороны отца ребенка могут стать причиной постоянной раздражительности матери.

"Отсутствие финансовой поддержки со стороны отца скажется на благосостоянии семьи, что безусловно осложнит быт матери и ребенка. Вероятно, это может сказаться на эмоциональной атмосфере семьи, ведь мама будет сталкиваться с трудностями, которые она вынуждена будет преодолевать, что может ощущаться через проявленное или не проявленное напряжение, раздраженность и даже ненависть. К сожалению, осознанно или бессознательно матерям бывает сложно сдерживать, да и невозможно, в целом, чувства, которые они испытывают к супругу, иногда проявляемые в открытой неприязни к отцу ребенка, иногда проявляемые к ребенку, напоминающему супруга", - рассказал Айрат.

Психолог рассказал, как обсуждение в присутствии ребенка темы алиментов может повлиять на него.

"Отцовская фигура для ребенка, - это фигура, через которую он вступает в контакт с сообществом, она олицетворяет законы и правила, символически через отцовскую фигуру ребенок приобретает опыт опоры (вначале внешней, потом внутренней), ощущение защищенности. Если тема денег открыто обсуждается с ребенком или демонстративно замалчивается, эта тема становится заряженной и может в дальнейшем проявить себя, например, через установки, что все в этом мире нужно заслужить, всего добиваются только через неимоверное упорство, жажду или ненависть к деньгам, восхищение или пренебрежение властью, законом. К счастью, психика всегда стремится к целостности, поэтому старается все компенсировать и достраивать, поэтому другие мужские фигуры семьи (дедушки, дяди и даже наставники, учителя) способны позитивно повлиять на ребенка в этой ситуации", - пояснил он.

Он отметил, что дети часто винят себя в произошедшем разладе между родителями. Развод крайне травматичен для психики ребенка. В подобных ситуациях и родителям, и детям важны понимание и поддержка, считает психолог.

Что говорят казанцы?

Корреспондент ProKazan.ru также узнал мнение жителей Казани о возможности отмены алиментов.

Учительница Алия (имя изменено) сначала негативно отнеслась к возможной перспективе отмены выплат на ребенка при разводе, однако позднее пришла к выводу, что тем, кто регулярно участвует в жизни ребенка, алименты можно и не платить:

"Я считаю, это ненормально. Надо платить деньги. Одна девушка вытащит, но вытащить — это одно дело. Не только она одна делала ребенка. Ты сделал ребенка, извини, конечно, ты должен был думать головой. Вот сейчас примут этот законопроект, отменят алименты и что?

Мужик пойдет, сделает одного ребенка, потом второго, потом еще кому-то сделает. Демография будет повышаться, а алименты мужики платить не будут. Представьте, что у девушки нет родителей, а она уйдет в декрет. На что она тогда будет содержать ребенка? Нужно работать, пойдет работать, а у нее ребенка отнимут. Ее никто не спросит, почему у тебя ребенок дома один сидит. Возьмут и лишат прав. Можно потратить деньги на презервативы, и не будет никаких проблем. Если человек будет приходить раз в неделю, заниматься ребенком, одежду покупать, я тогда не против. Пусть такие люди не платят алименты".

Другая собеседница корреспондента Алина (имя изменено) поделилась своей историей. Она рассказала, каково ей живется одной с ребенком и почему она не хочет, чтобы отец ребенка принимал участие в воспитании сына.

"Мне помощь от отца моего ребенка не нужна. Да он и не хочет общаться с сыном. Я бы хотела, чтобы отец ребенка общался с сыном на регулярной основе, либо чтобы не общался с ним вообще. Без алиментов получается растить. Но, если бы были дополнительные деньги, у ребенка была бы более качественная одежда, он бы посещал лучшие кружки. Мне было бы легче. Но это не стоит таких нервов. Я довольна тем, что отец ребенка не имеет прав на моего сына. Он не может претендовать на его имущество, на родительские алименты. Сейчас он ему никто. Мне гораздо лучше будет, если мой ребенок будет независим от этого человека. Я считаю, что, в первую очередь, ответственность за взращивание ребенка лежит на женщине. Женщина, рожая, должна рассчитывать на свои силы, либо думать, от кого она рожает", - рассказала девушка.

Еще одна девушка захотела поделиться своим мнением с читателями ProKazan.ru. Виктория (имя изменено) работает в Казани журналистом. У нее есть ребенок - школьник. Она заявила, что ей не нужны алименты:

"Я сама справлюсь. Он все равно будет платить копейки. Я не подавала даже не алименты. Зачем унижаться. Если человек адекватный, он будет все равно ребенка своего содержать. Отмена алиментов даст свободу мужикам. Это породит безнаказанность".

Корреспондент ProKazan.ru поговорил об алиментах и с мужчинами. Их мнения по поводу петиции об отмене алиментов разделились.

Например, бизнесмен Илья, воспитывающий сына, поддержал мужчин, организовавших петицию:

"Я бы подписал петицию. Это добавит ответственности у девушек. Не уверена — не рожай! А то вам тут и материнский капитал, и жильем надо обеспечить, и алименты еще платить. Обнаглели. Если отменят алименты и прочие бонусы для разведенок, то выбор партнера будет более ответственным".

Вторым нашим собеседником стал Роман. Он недавно стал отцом. Роман тоже не против подписать петицию, однако он уверен, что в ближайшее время в РФ отмены алиментов ждать не стоит.

"Нельзя просто так взять и запретить выплаты алиментов. На мой взгляд, нужен куда более широкий подход. Очень много вопросов. Такой закон в России не пройдёт пока что".

Противоположное мнение высказал Эмиль. Он работает в крупной компании инженером. У него пока нет детей. Он предложил идею откладывать деньги до 18-летия ребенка.

"Платить алименты надо. Хотя, конечно, все, наверное, сугубо индивидуально. Например, если мать будет эти деньги на себя сливать, а не тратить их на ребёнка, то, может, лучше отложить деньги до достижения ребенком совершеннолетия, и потом их передать ему", - заявил мужчина.

Последним пожелавшим высказаться стал программист Денис. Он уже около 10 лет исправно платит алименты и собирается поддерживать своего ребенка и после достижения им совершеннолетия.

"Это же мой сын. У него должно быть все самое лучшее", - сказал он.

18 000 подписей на сайте Change.org в пользу отмены алиментов не смогут заставить правительство их упразднить, так как алименты призваны поддерживать рождаемость в стране.

В начале 2020 года Путин поставил задачу: к 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7. В прошлом году он составлял всего 1,5.