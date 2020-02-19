Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

15:42, сегодня
«Отменят бонусы для разведенок, люди станут ответственнее»: казанцы поддержали идею отмены алиментов
16:13, сегодня
Больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта
15:12, сегодня
В Татарстане рабочий погиб под упавшим деревом
11:25, 18.02.2020
Заезды по бездорожью, лазертаг и русская баня: как порадовать мужчину на 23 февраля. 18+
14:30, сегодня
В Челнах мужчины оставили на пороге хостела бесхозные сумки
14:21, сегодня
В РТ пьяный водитель скрылся от полицейских, а потом заявил об угоне машины
12:56, сегодня
К 100-летию ТАССР в Татарстане планируют вырастить 100 тон форели
12:21, сегодня
В РТ женщина за попытку убить мужа отправится в колонию
11:56, сегодня
На детской игровой площадке в казанской МЕГЕ произошло короткое замыкание
11:39, сегодня
В Челнах суд остановил работу одной из станций МТС из-за опасного уровня излучения
11:27, сегодня
В Казани одинокий пенсионер погиб в своей квартире
10:54, сегодня
В Челнах ночью спецгруппа выезжала на обследование подозрительных сумок
10:37, сегодня
В Роспотребнадзоре РТ рассказали о мерах профилактики в связи с приездом в Казань спортсменов из КНР
09:05, сегодня
В этом году отремонтируют одну из самых длинных улиц Казани
08:45, сегодня
Коек всем не хватит: оценена готовность Татарстана к вспышке коронавируса
08:23, сегодня
Карантин по коронавирусу для эвакуированных из Китая россиян закончился, двое возвращаются в Казань
08:01, сегодня
Казанский адвокат готов защищать священника, назвавшего сожительство бесплатной проституцией
23:25, 18.02.2020
В Татарстане вынесли приговор мужчине, который случайно убил коллегу деревом
23:15, 18.02.2020
Уроженку Казани в московском метро избили за обнаженную грудь
22:25, 18.02.2020
В Казани будут судить полицейских, подкинувших оружие в квартиру умершего человека
21:48, 18.02.2020
Гражданам Китая запретят въезжать в Россию
21:15, 18.02.2020
В Казани подростка, возвращавшегося со дня рождения, насмерть сбил поезд
17:23, 18.02.2020
Житель Лениногорска жестоко избил своего друга во время застолья
17:08, 18.02.2020
В Нижнекамске осудили двух местных жителей из-за поддельных прав
15:43, 18.02.2020
Финны показали Минниханову вариант решения проблемы с запахом иловых полей в Казани
15:36, 18.02.2020
Печать визиток, буклетов, листовок в типографии «Печатный двор»
15:07, 18.02.2020
Китайские спортсмены приедут на Кубок мира по фехтованию в Казань
14:30, 18.02.2020
Агину Алтынбаеву обвинили в разгроме в отделении полиции
13:52, 18.02.2020
В Челнах брат обнаружил свою сестру мертвой
13:43, 18.02.2020
Казанский «Рубин» подписал контракт с Тарасовым. Болельщики не в восторге
13:41, 18.02.2020
Тимур Батрутдинов назвал Набережные Челны своим «фетишем»
13:32, 18.02.2020
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
12:47, 18.02.2020
В Казани водитель Infiniti QX50 устроил тройное ДТП и сбежал
12:24, 18.02.2020
Синоптики РТ предупреждают об ухудшении погодных условий
12:07, 18.02.2020
В Казани остановку на проспекте Амирхана назовут в честь героя России
11:31, 18.02.2020
В Нижнекамске мужчина обокрал женщину, выдав себя за сотрудника полиции
11:17, 18.02.2020
В Казани спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки бомжей
11:13, 18.02.2020
В Челнах мужчина бросил в лицо кассира банковскую карту - его арестовали
11:12, 18.02.2020
Сбербанк сегодня защищает клиентов от мошеннических атак в 97% случаев
10:22, 18.02.2020
Незараженные пассажиры судна, где находится семья из Казани, смогут покинуть лайнер
09:40, 18.02.2020
Под Казанью подростки ради развлечения пытались угнать машину
09:11, 18.02.2020
«Кто-то помыться захотел»: в казанском поселке неизвестные украли мобильную баню
09:03, 18.02.2020
Жительнице Татарстана, пытавшейся дважды продать младенцев, вынесли приговор
09:00, 18.02.2020
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
08:33, 18.02.2020
В Татарстане на федеральных трассах ликвидируют восемь мест концентрации ДТП
08:30, 18.02.2020
«Песни, танцы и чувственные признания в любви»: как в Казани прошёл масштабный бал молодоженов
08:18, 18.02.2020
Самолет, летевший в Казань, не смог сесть и вернулся в Екатеринбург
20:06, 17.02.2020
Стал известен лидер голосования за название трассы Москва-Казань
19:56, 17.02.2020
Казанцы могут пожаловаться на кондуктора и бесплатно ездить на автобусе
19:36, 17.02.2020
На стройке в Челнах нашли тело 56-летнего мужчины
19:27, 17.02.2020
В Татарстане мужчина надругался над девочкой на базе отдыха и в школе
18:13, 17.02.2020
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
17:41, 17.02.2020
УФАС РТ накажет «Корстон» за непристойную рекламу кофе
17:32, 17.02.2020
Новый руководитель Школы стендапа о юморе как психотерапии и творчестве
17:23, 17.02.2020
В Альметьевске спасатели помогли мальчику, чья рука застряла в горячей батарее
17:13, 17.02.2020
Управляющая компания заставила челнинца снести балкон
16:50, 17.02.2020
В автограде полицейский «крышевал» уличных торговцев
16:05, 17.02.2020
В Казани изменится схема движения автобуса №89
15:43, 17.02.2020
В Казани водитель сбил ребенка на переходе и уехал
15:27, 17.02.2020
В Татарстане у пенсионерки изъяли оружие и боевые патроны
14:56, 17.02.2020
В одном из жилых массивов Казани введен карантин по бешенству
14:30, 17.02.2020
Певец Стинг даст концерт в Казани
14:07, 17.02.2020
На лайнере Diamond Princess, где находятся двое казанцев, коронавирусом заразилась гражданка России
14:00, 17.02.2020
В Нижнекамске разбился 16-летний подросток, управляющий автомобилем
13:51, 17.02.2020
Как быстро найти работу в Казани
13:43, 17.02.2020
В Челнах ограбили генерального директора частного предприятия
13:35, 17.02.2020
Синоптики Татарстана объявили штормовое предупреждение
13:31, 17.02.2020
ТНТ объявил дату старта нового сезона шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым!
12:18, 17.02.2020
«Виновата двойная сплошная»: в соцсетях казанцы обсуждают ДТП с участием машины полиции
11:52, 17.02.2020
В автограде обнаружили два подпольных салона с игровыми автоматами
11:28, 17.02.2020
Актуальные тренды в ювелирных украшениях
11:14, 17.02.2020
Мэр Челнов обязал проконтролировать работу частных перевозчиков
11:10, 17.02.2020
В Казани приостановили снос киосков в подземном переходе у «Кольца»
10:34, 17.02.2020
В Альметьевске осудили парня, долгое время уклонявшегося от службы
10:15, 17.02.2020
Челнинец попал за решетку из-за того, что не платил алименты
08:30, 17.02.2020
В Челнах 18-летний парень надругался над 15-летней девочкой
17:51, 16.02.2020
В РТ неизвестные начали разбирать фуру, вылетевшую несколько дней назад в кювет
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»
Фото: unsplash.com

«Отменят бонусы для разведенок, люди станут ответственнее»: казанцы поддержали идею отмены алиментов

Cегодня, 15:42 181 10 Автор: prokazan.ru
Мнение юриста, психолога и матерей-одиночек

На днях петиция на сайте Change.org от организации по защите прав мужчин об отмене алиментов на содержание несовершеннолетних детей в России собрала более 18 000 подписей.

В апреле прошлого года мужское движение разработало собственный законопроект и попросило россиян поддержать его. Отмена алиментов поможет, по их мнению, сохранить российские семьи. Предполагается, что женщина будет стараться сохранить брак, если ее лишить выплат на ребенка со стороны бывшего супруга.

При этом сообщество, создавшее петицию, выступает против заключения официальных браков, заявляя, что регистрация брака — это регистрация финансовых условий развода, а это, как они утверждают, в 99% случаев губительно для мужчин.

Сколько денег нужно на содержание ребенка, как подать на алименты, что психолог, юрист и другие казанцы думают об отмене алиментов и почему в России их не упразднят — в материале ProKazan.ru.

Сколько денег нужно казанцам на содержание ребенка?

Газета.ру выяснила, сколько в месяц необходимо тратить на детей разного возраста. Оказалось, что на содержание школьника нужно минимум 14,9 тыс. рублей в месяц, 10,3 тыс. рублей необходимо детям в возрасте от 4 до 6 лет и 8,6 тыс. рублей приходится в семье на малыша от года до трех лет.  При этом большинство казанских родителей вынуждено отдавать своих детей в садик, за который они ежемесячно отдают около 3000 — 4 500 рублей.

Заявленные суммы кажутся небольшими. Однако никто не отменял коммунальные счета и необходимость покупки еды и одежды для самих родителей. Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснил, что многие казанцы зарабатывают в районе 25 000 рублей в месяц. С таким уровнем доходов молодая семья при рождении ребенка может столкнуться с финансовыми трудностями.

В полной семье доход приносят оба родителя. При разводе содержать ребенка в одиночку становится сложнее. Что делать, если бывший супруг или супруга не хочет помогать ребенку?

Источник: pixabay.com

Как подать на алименты?

В случае развода правительством РФ предусмотрено взыскание алиментов.

Алименты — это содержание, которое несовершеннолетние, нетрудоспособные члены семьи имеют право получать от своих родственников и супругов, в том числе и бывших.

На алименты в пользу ребенка может подать тот человек,  с которым остался ребенок.

В большинстве случаев алиментные обязательства родители выполняют в добровольном порядке. Если же вторая сторона отказывается их платить, вопрос решается в судебном порядке.

Обратиться можно в районный суд или к мировому судье, если взыскание алиментов не связано с установлением или оспариванием отцовства или материнства.

Подать на алименты можно в любой момент, пока на это есть право.

К исковому заявлению прикладываются документы, подтверждающие обстоятельства, которые позволяют подать на алименты.

На данный момент 81 статья СК РФ предписывает удерживать от зарплаты в пользу одного ребенка 25%. На двух детей перечисляют 1/3 от зарплаты. На трех и более – половину получаемого дохода.

Что считают эксперты?

Корреспондент ProKazan.ru узнал у казанского юриста Олега Стекольщикова, чем может обернуться отмена алиментов. Он рассказал о реальном случае из практики, когда алименты его клиенту назначили в большем размере, чем составляла его заработная плата.

"Думаю, автор петиции прав лишь отчасти. Я согласен с тем, что алименты как инструмент сдерживания от разводов давно уже не выполняет свою роль. Чаще всего алименты становятся формой агрессивного преследования со стороны обиженных бывших жен, которые при помощи механизма государственного принуждения способны сломать человека, лишая его последнего. К примеру, мне известны многие мужчины, которые хотят воспитывать своих детей самостоятельно, но наши суды всегда оставляют детей матерям. Более того, с ростом цен и падением доходов стала проявляться тенденция к присуждению судами непосильных алиментов. Недавно мировой судья судебного участка Приволжского района присудил алименты на 2 детей против моего клиента в сумме 20 000 рублей при его официальной заработной плате в 11 000 рублей. На наш логичный вопрос, откуда взять недостающие 9 000 рублей для уплаты алиментов, судья ответил клиенту - больше зарабатывайте.

Поэтому попытка государства свалить бремя содержания детей на родителей и не предусмотреть ситуацию, когда алименты родитель просто не в состоянии платить ввиду отсутствия работы в регионе или низкого уровня доходов по определенной специальности, является нелогичной", - рассказал юрист.

Источник: pixabay.com

Стекольщиков предложил альтернативу алиментам.

"Государству нужно увеличить рождаемость для замещения естественной убыли населения в целях сведения расходов и доходов бюджета и пенсионного фонда. Но вопрос рождаемости напрямую связан с вопросами алиментов и наличия достойной работы для людей. Поэтому в кризисное время государство должно наладить систему, в которой алименты платит лишь тот, кому это по карману.

Детям, чьи родители не способны уплачивать алименты для достойного уровня содержания своих детей, государство должно выплачивать содержание по аналогии с пособием по потере кормильца. В противном случае мы будем годами бороться с должниками по алиментам, пополнять ряды безработных и бездетных людей. Так мы вложим средства в наше будущее, спасем от вымирания население страны", - сказал он.

Чтобы понять, чем руководствовались мужчины при составлении подобной петиции и как отсутствие финансовой поддержки со стороны отца может повлиять на психику ребенка, корреспондент ProKazan.ru обратился к практикующему психологу Айрату Салихову. Он считает отказ от уплаты алиментов проявлением инфантильности:

"В психологическом плане идея отказа от оплаты алиментов выглядит как манифестация частичного или полного отказа от отцовских функций, т.е. в случае отцов - это отказ от собственной новой зрелой самоидентичности. Весьма вероятно, что эта идея основывается на инфантильной установке, которая декларирует отсутствие готовности нести ответственность за свою взрослую жизнь. Это печальное и настораживающее явление, которому следует уделить внимание".

Психолог объяснил, почему матери-одиночки могут срывать злость на своих детях. Отсутствие финансовой поддержки со стороны отца ребенка могут стать причиной постоянной раздражительности матери.

"Отсутствие финансовой поддержки со стороны отца скажется на благосостоянии семьи, что безусловно осложнит быт матери и ребенка. Вероятно, это может сказаться на эмоциональной атмосфере семьи, ведь мама будет сталкиваться с трудностями, которые она вынуждена будет преодолевать, что может ощущаться через проявленное или не проявленное напряжение, раздраженность и даже ненависть. К сожалению, осознанно или бессознательно матерям бывает сложно сдерживать, да и невозможно, в целом, чувства, которые они испытывают к супругу, иногда проявляемые в открытой неприязни к отцу ребенка, иногда проявляемые к ребенку, напоминающему супруга", - рассказал Айрат.

Психолог рассказал, как обсуждение в присутствии ребенка темы алиментов может повлиять на него.

"Отцовская фигура для ребенка, - это фигура, через которую он вступает в контакт с сообществом, она олицетворяет законы и правила, символически через отцовскую фигуру ребенок приобретает опыт опоры (вначале внешней, потом внутренней), ощущение защищенности. Если тема денег открыто обсуждается с ребенком или демонстративно замалчивается, эта тема становится заряженной и может в дальнейшем проявить себя, например, через установки, что все в этом мире нужно заслужить, всего добиваются только через неимоверное упорство, жажду или ненависть к деньгам, восхищение или пренебрежение властью, законом. К счастью, психика всегда стремится к целостности, поэтому старается все компенсировать и достраивать, поэтому другие мужские фигуры семьи (дедушки, дяди и даже наставники, учителя) способны позитивно повлиять на ребенка в этой ситуации", - пояснил он.

Он отметил, что дети часто винят себя в произошедшем разладе между родителями. Развод крайне травматичен для психики ребенка. В подобных ситуациях и родителям, и детям важны понимание и поддержка, считает психолог.

Что говорят казанцы?

Корреспондент ProKazan.ru также узнал мнение жителей Казани о возможности отмены алиментов. 

Учительница Алия (имя изменено) сначала негативно отнеслась к возможной перспективе отмены выплат на ребенка при разводе, однако позднее пришла к выводу, что тем, кто регулярно участвует в жизни ребенка, алименты можно и не платить:

"Я считаю, это ненормально. Надо платить деньги. Одна девушка вытащит, но вытащить — это одно дело. Не только она одна делала ребенка. Ты сделал ребенка, извини, конечно, ты должен был думать головой. Вот сейчас примут этот законопроект, отменят алименты и что?

Мужик пойдет, сделает одного ребенка, потом второго, потом еще кому-то сделает. Демография будет повышаться, а алименты мужики платить не будут. Представьте, что у девушки нет родителей, а она уйдет в декрет. На что она тогда будет содержать ребенка? Нужно работать, пойдет работать, а у нее ребенка отнимут. Ее никто не спросит, почему у тебя ребенок дома один сидит. Возьмут и лишат прав. Можно потратить деньги на презервативы, и не будет никаких проблем. Если человек будет приходить раз в неделю, заниматься ребенком, одежду покупать, я тогда не против. Пусть такие люди не платят алименты".

Другая собеседница корреспондента Алина (имя изменено) поделилась своей историей. Она рассказала, каково ей живется одной с ребенком и почему она не хочет, чтобы отец ребенка принимал участие в воспитании сына.

"Мне помощь от отца моего ребенка не нужна. Да он и не хочет общаться с сыном. Я бы хотела, чтобы отец ребенка общался с сыном на регулярной основе, либо чтобы не общался с ним вообще. Без алиментов получается растить. Но, если бы были дополнительные деньги, у ребенка была бы более качественная одежда, он бы посещал лучшие кружки. Мне было бы легче. Но это не стоит таких нервов. Я довольна тем, что отец ребенка не имеет прав на моего сына. Он не может претендовать на его имущество, на родительские алименты. Сейчас он ему никто. Мне гораздо лучше будет, если мой ребенок будет независим от этого человека. Я считаю, что, в первую очередь, ответственность за взращивание ребенка лежит на женщине. Женщина, рожая, должна рассчитывать на свои силы, либо думать, от кого она рожает", - рассказала девушка.

Источник: pixabay.com

Еще одна девушка захотела поделиться своим мнением с читателями ProKazan.ru. Виктория (имя изменено) работает в Казани журналистом. У нее есть ребенок - школьник. Она заявила, что ей не нужны алименты:

"Я сама справлюсь. Он все равно будет платить копейки. Я не подавала даже не алименты. Зачем унижаться. Если человек адекватный, он будет все равно ребенка своего содержать. Отмена алиментов даст свободу мужикам. Это породит безнаказанность".

Корреспондент ProKazan.ru поговорил об алиментах и с мужчинами. Их мнения по поводу петиции об отмене алиментов разделились. 

Например, бизнесмен Илья, воспитывающий сына, поддержал мужчин, организовавших петицию:

"Я бы подписал петицию. Это добавит ответственности у девушек. Не уверена — не рожай! А то вам тут и материнский капитал, и жильем надо обеспечить, и алименты еще платить. Обнаглели. Если отменят алименты и прочие бонусы для разведенок, то выбор партнера будет более ответственным".

Вторым нашим собеседником стал Роман. Он недавно стал отцом. Роман тоже не против подписать петицию, однако он уверен, что в ближайшее время в РФ отмены алиментов ждать не стоит.

"Нельзя просто так взять и запретить выплаты алиментов. На мой взгляд, нужен куда более широкий подход. Очень много вопросов. Такой закон в России не пройдёт пока что".

Противоположное мнение высказал Эмиль. Он работает в крупной компании инженером. У него пока нет детей. Он предложил идею откладывать деньги до 18-летия ребенка.

"Платить алименты надо. Хотя, конечно, все, наверное, сугубо индивидуально. Например, если мать будет эти деньги на себя сливать, а не тратить их на ребёнка, то, может, лучше отложить деньги до достижения ребенком совершеннолетия, и потом их передать ему", - заявил мужчина.

Последним пожелавшим высказаться стал программист Денис. Он уже около 10 лет исправно платит алименты и собирается поддерживать своего ребенка и после достижения им совершеннолетия.

"Это же мой сын. У него должно быть все самое лучшее", - сказал он.

18 000 подписей на сайте Change.org в пользу отмены алиментов не смогут заставить правительство их упразднить, так как алименты призваны поддерживать рождаемость в стране.

В начале 2020 года Путин поставил задачу: к 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7. В прошлом году он составлял всего 1,5. 

 

читайте также:

На детской игровой площадке в казанской МЕГЕ произошло короткое замыкание
В Челнах пара долгое время избивала своих детей. Среди них был младенец
В Казани подростка, возвращавшегося со дня рождения, насмерть сбил поезд
Челнинка борется за ребенка, которого бросила мать-кукушка
Казанцы могут пожаловаться на кондуктора и бесплатно ездить на автобусе
В Казани водитель сбил ребенка на переходе и уехал
Кто за это заплатит? Сотни казанцев купили фитнес-абонементы, а остались без денег и тренировок
Под Казанью трое подростков ограбили бар и избили хозяйку
В Татарстане будут судить создателя «финансовой пирамиды», который украл у россиян 160 миллионов
В Советском районе Казани построят три детсада и две школы
Татарстан не вошел в расчеты проекта о бесплатном питании в начальной школе
Предприятия Татарстана попали в список должников «Газпрома». Они задолжали почти миллион
В автобусах Казани нарушителей чаще всего ловят не инспекторы, а простые пассажиры
Казанская компания недоплатила в бюджет налоги на сумму в 6 миллионов
В Татарстане за год ощутимо подорожали загородные коттеджи. Почти во всех регионах РФ они подешевели
Навального возмутил самолет, на котором летает президент Татарстана Рустам Минниханов
В МЧС назвали предварительную причину пожара в казанском лицее №186
Казанские спасатели освободили мальчика, застрявшего рукой в батарее
«Получаю 16 000, отпуск провожу на огороде»: казанцы рассказали, как выживают на свои зарплаты
Рустам Минниханов рассказал, какие выплаты получат ветераны из Татарстана ко Дню Победы
«Учителя - красавцы»: мама ученицы казанского лицея № 186 рассказала о пожаре. Есть видео
В Казани из-за мусоросжигательного завода может вырасти стоимость проезда в метро
Показать больше...

комментарии

Горожанин
2
19 февраля 2020
15:57
Ты раздвинула ноги, извини, думать надо было головой.
Горожанин
2
19 февраля 2020
16:00
РСПешки рожают, разводятся, садятся на шею другому и с обоих сосут. Плюс маткапитал и прочее. Не жирновато?
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:01
Дуня Кулакова алиментов не требует :-D
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:02
Да, сейчас их растерзают.....и правильно.
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:05
Подписал петицию, кастрация! Ибо не фиг!
Зевс
0
19 февраля 2020
16:06
Учительница Алия (имя изменено) сначала негативно отнеслась к возможной перспективе отмены выплат на ребенка при разводе, однако позднее пришла к выводу ... Это так опрос проводился? Сначала свое мнение, а потом мнение опрашивающего? Отмена алиментов на детей полностью отменит институт брака: маменькины сыночки будут вынуждены довольствоваться резиновыми куклами и сидеть на мамкиной шее до тех пор, пока она не испустит дух.
Горожанин
2
19 февраля 2020
16:11
Почему мужчина должен нести бремя ответственности ? Это неправильно. Алименты должны присуждаться 50/50 как с мужчины так и с женщины! Поменьше нужно курить и развлекаться молодежи, понаделают по пьянке детей потом обижаются когда им назначат алименты. Башка для людей нужна чтобы мыслить в конце концов! Такими темпами и негативными последствиями в нашем обществе скоро будут править Гамшуды и Хаматжоны из Средней Азии
Горожанин
1
19 февраля 2020
16:17
Мечтать не вредно: платили и будут платить.
Горожанин
1
19 февраля 2020
16:18
Никто никому ничего не должен.
В ответ на комментарий пользователя
Почему мужчина должен нести бремя ответственности ? Это неправильно. Алименты должны присуждаться 50/50 как с мужчины так и с женщины! Поменьше нужно курить и развлекаться молодежи, понаделают по пьянке детей потом обижаются когда им назначат алименты. Башка для людей нужна чтобы мыслить в конце концов! Такими темпами и негативными последствиями в нашем обществе скоро будут править Гамшуды и Хаматжоны из Средней Азии
Развернуть
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:19
Не отменят. Государству пофигу как население будет плодится. Было бы даже проще поменять сознание до состояния муравейника, типа вы работайте, вы воюйте, а вы плодитесь.
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:31
А что если член встал, то у самого голова отключается? Или Вы всю ответственность на баб решили переложить?
В ответ на комментарий пользователя
Ты раздвинула ноги, извини, думать надо было головой.
Развернуть
Горожанин
0
19 февраля 2020
16:35
Тyxлый базар. Я даже не удивлюсь, если тем у кого есть дети сделают гос дотации, а тем у кого нет введут дополнительный налог, и будут они пахать, ловя патриотические волны, вместе с кризисами, корча из себя героев.
Кребс
0
19 февраля 2020
16:38
Никто никогда особо на алименты не надеялся: рожали вопреки, на свой страх и риск. Но! Если отец не платил на своего ребенка алименты, значит в старости получит шиш с маслом. А чего вы хотели?
На самом деле, если алименты отменят (а на это никакое государство не пойдет), то придется поддержку для малообеспеченных семей раскидать на всех. То есть маменькин высирыш не вынул вовремя свой перчик, а платить будут все.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
09:36, 14.02.2020
Как казанцам получать скидку 2 рубля с каждого литра бензина и двойные бонусы
09:12, 14.02.2020
Детский гипермаркет «Акушерство.ру» открывает бесплатную доставку и самовывоз в Казани
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
17:25, 13.02.2020
Эротические игры, масла и массаж: 6 способов удивить вторую половинку для влюбленных казанцев
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие