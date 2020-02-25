Жители Казани избили мужчину за отказ дать им тысячу рублей. Это попало на камеры

В Казани полицейские "по горячим следам" задержали двух мужчин, которые на улице избили и ограбили прохожего.

Как сообщили в МВД РТ, инцидент произошел на улице Минская. К 30-летнему гражданину подошли двое незнакомцев и потребовали у него тысячу рублей. Когда он отказал, незнакомцы стали беспричинно предъявлять претензии и избивать мужчину. Он упал на землю, нападавшие обыскали его и забрали кошелек с 10 тысячами рублей и банковскими картами.

Позже потерпевший обратился в правоохранительные органы. Полицейские и росгвардецы спустя некоторое время задержали у одного из домов по улице Ломжинская молодых людей, схожих по описаниям с подозреваемыми.

Их доставили в полицию, один из задержанных признал свою вину, второй - частично. Оба гражданина - 31 и 36-летние казанцы ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание за тяжкие преступления. В итоге один из них отправлен под домашний арест, второй заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.