В Китае заявили, что эпидемию коронавируса скоро остановят

Власти Китая уверены, что эпидемию нового коронавируса вскоре удастся победить, а нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла КНР в Москве.

Чжан Ханьхуэй заявил, что вакцина, позволяющая сформировать иммунитет, уже разработана, она требует испытаний.

"В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией, - сказал посол. - Кроме центра эпидемии в большинстве провинций и городов к концу этого месяца уже восстановится нормальный порядок. Конечно, в центре эпидемии, я думаю, этот момент наступит позже - где-то в течение марта" - отметил Ханьхуэй.

По словам дипломата, разработанная в Китае вакцина показала эффективность, однако требуются дополнительные эксперименты.

Напомним, что сейчас в Казани находятся три человека, зараженные коронавирусом. Они прибыли с лайнера Diamond Princess.