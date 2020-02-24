В Казани с пятого этажа горящего дома спасли шестерых человек

Сегодня, 24 февраля, в Казани горел пятиэтажный дом на улице Губкина. По данным МЧС РТ, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 11 часов 14 минут.

Очаг возгорания находился в квартире на 4 этаже, в подъезде дома наблюдалось плотное задымление. На пятом этаже дома находились люди. С помощью масок спасаемого их вывели на улицу, среди эвакуированных - двое детей. Пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, что накануне для одного из жителей Татарстана пожар в доме чуть не закончился гибелью. Мужчину из огня вынес сосед - 15-летний парень.