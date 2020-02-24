В Татарстане 15-летний парень вынес мужчину из горящего дома

В Лениногорском районе РТ подросток спас мужчину из горящего дома. По информации МЧС РТ, пожар произошел 23 февраля вечером. Сигнал поступил спасателям в 19 часов 24 минуты из села Урмышла, улица Нагорная, дом 13.

Через две минуты к горящему зданию прибыли пожарные, их встретили соседи, которые сообщили, что в доме находился мужчина 1965 года рождения, которого из огня вынес местный житель.

Подросток, зная, что внутри есть человек, не побоялся зайти в полыхающее здание

Фларид Садриев, 15-летний парень, рассказал, что увидел пожар и вместе с отчимом Бадгутдиновым Р.Я. побежал на помощь. Отчим остался возле дома и встречал пожарные подразделения, а мальчик в это время зашёл в дом. Открыв дверь, он увидел, что горит телевизор в углу зала, помещение полностью задымлено, хозяин дома лежал лицом вниз, головой к выходу возле двери. Подросток задержал дыхание и, схватив хозяина дома за запястье левой руки, вытянул его из горящего дома. На улице их встретили соседи, они перенесли спасённого в соседний дом, где ему оказал помощь фельдшер.

Дом полностью сгорел, но погибших и пострадавших нет

Горение ликвидировали в течение 21 минуты, одноэтажный дом площадью 100 квадратных метров полностью уничтожен огнем, соседние строения не пострадали. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.