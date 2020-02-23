Мама с ребенком погибли в страшной аварии на выезде из Казани

Сегодня днем, 23 февраля, на 15-м километре автодороги Казань – Шемордан произошло ДТП, унесшее две жизни.

Как рассказали в пресс-службе МВД региона, водитель «ВАЗ 2114» выехала на встречку из-за плохих погодных условий и столкнулась с автомобилем Mercedes.

В результате аварии водитель «ВАЗ» и ее ребенок погибли на месте до приезда медиков. Еще один ребенок, пассажир отечественной легковушки, госпитализирован. По некоторым данным, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.