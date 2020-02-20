В Казани промышленный альпинист сорвался с многоэтажки

В Казани рабочий получил травмы при падении с высоты четвертого этажа.

Инцидент, по данным Следкома РТ, произошел 11 февраля. 33-летний мужчина - промышленный альпинист и его напарник проводили работы по герметизации швов на одиннадцатиэтажном доме по улице Зорге. Когда потерпевший находился на уровне четвертого этажа, у него по неизвестной причине оборвался трос. Мужчина упал и сломал позвоночник, его госпитализировали.

Пострадавший не был официально трудоустроен в управляющей компании, обслуживающей дом; кроме того, его напарник, который должен был обеспечить безопасность работ, в этот момент отлучился.

Следком РТ возбудил уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о назначении экпертиз.