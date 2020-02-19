В Казани одинокий пенсионер погиб в своей квартире

19 февраля около половины шестого утра в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в доме №9 по Товарищеской.

По данным пресс-службы ведомства, горела однокомнатная квартира на 4 этаже. Прибывших на место пожарных встретили соседи. Они сообщили, что в горящем помещении может находиться человек. В подъезде стоял запах гари. Дверь в квартиру закрыта на замок.

С помощью ручного немеханизированного инструмента пожарные вскрыли дверь, в ходе разведки в комнате на полу нашли тело мужчины, 1938 г.р. без признаков жизни. Как выяснилось, погибший проживал один. В комнате происходило тление мебели и постельных принадлежностей.

Причину пожара предстоит установить специалистам.