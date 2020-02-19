Карантин по коронавирусу для эвакуированных из Китая россиян закончился, двое возвращаются в Казань

Двухнедельный карантин для эвакуированных в санаторий под Тюменью россиян и граждан СНГ закончился. Люди начинают разъезжаться по домам, двое планируют вылететь в Казань.

5 февраля два самолета доставили в Тюмень из провинции Хубэй 144 человека, все они были изолированы на 14 дней, коронавирус ни у кого не был обнаружен.

«Официально карантин закончился сегодня с наступлением 19 февраля... Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали», - цитирует РИА Новости директора областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Добавим, что по состоянию на 19 февраля число заболевших коронавирусом составило 74 185 человек, смертельных исходов 2004.