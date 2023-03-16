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"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

В военкомате Татарстана прокомментировали массовую раздачу повесток в республике
"На основании закона": в Татвоенкомате прокомментировали информацию о раздаче повесток мужчинам в республике

Фото: news.ru

В 35 российских регионах мужчины начали массово получать повестки из военкомата. Одни будут направлены на сборы, других приглашают для уточнения данных воинского учета. В число таких регионов, по сообщениям правозащитника Павла Чикова, попал и Татарстан.

Как пишет 116.RU, в Татвоенкомате поясняют, что рассылку проводят муниципальные военкоматы. К тому же, добавили там, с 1 апреля начинается призыв на срочную службу, а потому часть татарстанцев, подлежащих отправке в армию, получит соответствующие повестки.

"Всё стандартно, на основании закона. Каждый гражданин, который должен уйти в апреле на срочную службу, получит повестку. На ее основании он прибудет в военный комиссариат для уточнения данных, пройдет медицинскую комиссию", — объяснили процедуру в комиссариате.

В военкоматах Казани не смогли подтвердить, что действительно массово рассылают повестки.

"Такую информацию мы не даем. Если будут призывать, то вам придет повестка по почте домой", — сказали в военкомате Вахитовского и Приволжского районов. В остальных комиссариатах лаконично ответили, что не знают.

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