В Татарстане вынесли приговор мужчине, который случайно убил коллегу деревом

В Лаишевском районе 54-летний житель Марий Эл осужден за причинение смерти по неосторожности.

В сентябре 2019 года подсудимый, работая лесником в ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз», был командирован в Матюшинское участковое лесничество Лаишевского муниципального района для валки деревьев. В ходе подпила дерева бензопилой подсудимый, зная, что вблизи него в опасной зоне находится подсобный рабочий, проявил преступную небрежность, предполагая, что спиленное дерево упадет в противоположную от мужчины сторону.

Дерево упало на рабочего, от полученных травм потерпевший скончался на месте. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.