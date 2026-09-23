ВТБ: оплата услуг через приложения прибавит 7% в 2026 году

Аналитики ВТБ ожидают, что в 2026 году объем платежей за бытовые услуги через мобильные приложения вырастет на 7%. Годом ранее динамика была выше — плюс 12%.

Сильнее всего прибавит оплата коммунальных счетов: через приложения за ЖКУ будут платить на 12% чаще. Расходы на медицину увеличатся на 11%, на образование и культуру — на 10%, в сегменте связи и путешествий прирост составит 9%.

Замедление аналитики связывают не с кризисом, а с привычкой: период, когда удобство онлайн-банка приходилось объяснять, завершился. «Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Люди всё чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. Рост рынка теперь будет определяться не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций и развитием автоплатежей», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ПАО ВТБ.

Годом ранее оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, теперь рынок движется к более сбалансированной динамике. Взгляд на 2027 год у аналитиков сдержанно-оптимистичный: сектор продолжит расти медленно, а топливом станут подписки, встроенная оплата прямо в сервисах и автоматические списания.