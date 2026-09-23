Экономика

ВТБ: оплата услуг через приложения прибавит 7% в 2026 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Аналитики ВТБ ожидают роста платежей за бытовые...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Аналитики ВТБ ожидают, что в 2026 году объем платежей за бытовые услуги через мобильные приложения вырастет на 7%. Годом ранее динамика была выше — плюс 12%.

Сильнее всего прибавит оплата коммунальных счетов: через приложения за ЖКУ будут платить на 12% чаще. Расходы на медицину увеличатся на 11%, на образование и культуру — на 10%, в сегменте связи и путешествий прирост составит 9%.

Замедление аналитики связывают не с кризисом, а с привычкой: период, когда удобство онлайн-банка приходилось объяснять, завершился. «Безналичные платежи уже стали не отдельным цифровым сервисом, а привычной частью повседневной жизни. Люди всё чаще используют банковские приложения для регулярных операций: оплаты коммунальных услуг, налогов, связи, медицинских и образовательных сервисов. Рост рынка теперь будет определяться не переходом пользователей в онлайн, а увеличением частоты операций и развитием автоплатежей», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ПАО ВТБ.

Годом ранее оплата услуг образования и культуры, туризма и медицины росла на 12%, теперь рынок движется к более сбалансированной динамике. Взгляд на 2027 год у аналитиков сдержанно-оптимистичный: сектор продолжит расти медленно, а топливом станут подписки, встроенная оплата прямо в сервисах и автоматические списания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

3 часа назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

что помогает от плесени в ванной

Технологии

22 часа назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

элос эпиляция спб цены в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

17 часов назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Квашеная капуста получается мягкой, а не хрустящей: что делают неправильно еще до появления рассола
Технологии
47 минут назад

Для поездки в Китай понадобятся WeChat, Alipay и офлайн-карты

Эксперт eSIM.World Равиль Карасов рассказал Lif...

Не у нас

минуту назад

Иванов призвал запретить в России обнимательные вечеринки

Интересное в Казани

3 часа назад

«Ресторан за 50 миллионов открыли, а гости не пришли»: почему в Казани закрываются новые кафе и рестораны

Не у нас

2 минуты назад

Кратер размером с Колизей возник на Луне лишь 2 года назад

Не у нас

3 минуты назад

Северинов развеял миф о создании органов в лаборатории
Томский политех довел долю практики на новых ИТ...
Технологии
2 часа назад

Томский политех довел долю практики на новых ИТ-программах до 60 процентов

Не у нас

4 минуты назад

Бренд коммерческих машин Avior объявил премьеру внедорожника в России

Не у нас

5 минут назад

Целиков: Импорт новых авто через Киргизию вырос на 156%

Не у нас

6 минут назад

Импорт подержанных авто из Японии в Россию вырос за год на 30,5%
«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене