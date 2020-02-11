«Получаю 16 000, отпуск провожу на огороде»: казанцы рассказали, как выживают на свои зарплаты

По данным аналитиков столица Татарстана в 2019 году вошла в десятку городов с самыми высокими доходами населения.

Так, средняя заработная плата в Казани составляет 45 686 рублей, заявляют в мэрии города.

В этом показателе столица РТ не сильно отстает от Санкт-Петербурга - там средняя заработная плата больше всего на несколько тысяч. Москвичи в среднем зарабатывают 57 500 рублей, сообщают аналитики "Авито".

Для сравнения, зарплаты у жителей Дальнего Востока и Крайнего Севера составляют порядка 77 тысяч. Такие высокие показатели обусловлены суровыми условиями жизни.

Городом-миллионником с самой низкой средней зарплатой является Волгоград. Там получают около 29 тысяч.

Какую реальную зарплату получают казанцы разных профессий, почему люди не могут уйти с низкооплачиваемой работы, сколько зарабатывает Минниханов — в материале ProKazan.ru.

Как показал опрос ProKazan.ru, большинство казанцев зарабатывают в районе 25 000 рублей.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у жителей Казани, которые трудятся в разных сферах, сколько они получают, довольны ли уровнем заработной платы, на что им ее хватает и о каком окладе они мечтают.

Специалист налоговой:

"Я работала в налоговой, получала 7 000 руб".

Сотрудник Почты России:

"Работаю на почте почти 5 лет, получаю 16200 рублей. Зарплата низкая, её хватает на то, чтобы оплатить коммуналку - 4 тысячи, купить лекарства - 1,5 тысячи, оплатить сотовую связь и интернет - 1,5 тысячи. Остается на еду. Ещё надо учесть проезд по 60 рублей на 20 рабочих дней. Отпуск уже 8 лет я провожу на огороде, сами понимаете почему".

Администратор:

"Я работаю администратором в одной из казанских клиник. Моей зарплаты в 22 000 мне хватает на садик, коммуналку и еду. "Свободные" деньги, около 5 000 уходят на лечение, платное обследование ребенка. Я хотела бы получать 60 000. Я понимаю, что на данной должности и при таком графике это нереально. А график сменный мне нужен, потому что есть маленький ребенок. Поэтому я пока довольствуюсь тем, что есть".

Продавец - кассир:

"Я получаю в районе 20 тыс. Это очень мало, а работа тяжелая".

Учительница в школе:

"У меня 22 000. Это очень мало. Какой уж там отпуск за границей".

Ведущий специалист музея:

"Ну, средняя зарплата где-то 25 000 рублей. Хотелось бы побольше. На отпуск не хватает. Чтобы на все хватало, для комфортной жизни в Казани нужно 100 000 в месяц".

Бармен:

"При графике 2 через 2 получаю 27 000 рублей".

Контрольный мастер на заводе:

"29 000 рублей мне не хватает ни на что. Все уходит на еду, на кварплату и погулять чуть-чуть. В отпуск хватает, только если долго копить. Зарплату хочу хотя бы 50 000".

Монтер интернет-провайдера:

"Занимаюсь подключением услуг и поддержкой работоспособности. Получаю 25-30 тыс. 15 000 из них уходит за квартиру. Можно допродавать услуги, тогда выходит больше".

Журналист:

"Я работаю журналистом и получаю около 25 000. К сожалению, это очень маленькая заработная плата. На квартиру с таким доходом не накопишь. Да и машину содержать сложно. Но я обожаю писать-сочинять, так что на любимую работу грех жаловаться".

Уровень зарплат в Казани

Врач-терапевт:

"Врачи-терапевты получают в районе 25 тысяч. Кто такой зарплатой будет доволен? Учитывая ту нагрузку, которая лежит на врачах, ответственность. Каждый раз выслушивать вечные недовольства, оскорбления, угрозы со стороны пациентов. А люди из менеджмента получают те же деньги, а то и больше, не неся такой ответственности.

Хватает ли? Наверное, вопрос относительный. Одно дело, когда один живёшь, если не снимаешь и не платишь кредит, то вполне нормально жить, даже на отпуск накопить можно, но если у тебя семья, еще и кредит есть, то это, конечно, мало. Многие работают на нескольких работах, а порой имеют несколько дипломов, но в таком случае личной жизни нет.

Наверное, больше обидно из-за того, что врач за рубежом считается одной из самых высокооплачиваемых профессий, а у нас..."

Флорист:

"Я получал где-то 10 000, но это с графиком, когда неделю работаешь, а другую отдыхаешь. По праздникам, ну там в День учителя, на 8 марта я мог заработать 30 000".

Кондуктор:

"Я получаю около 25,5 тыс. рублей. Хотелось бы больше".

Водитель автобуса

"В среднем получаю 50 тыс. рублей".

Инженер 2-ой категории:

"Сложно сказать, т.к. сумма за месяц сильно плавает и зависит от проектов, дежурств, совмещений и т.п. Около 38225 руб. выходит чистыми, если за месяц совсем ничего не было. А так обычно чистыми (после налогов) плавает в районе 40-50, редко больше. В среднем 45-47".

Дизайнер:

"Зарабатываю около 50 000, но мне этого не хватает. Я пока работаю ради опыта".

Инженер по надзору за строительством:

"Я получаю около 60 000, но мне этого мало, потому что коплю на квартиру. Пока снимаю, часть зарплаты уходит на это".

Программист:

"Я получаю 120 000. Устраивает. Но всегда хочется больше, конечно же. Хватает на быт, одежду, кредитов у меня нет. Раз в год можно отдохнуть за границей. Думается, что при 200 000 будет совсем другая жизнь. Мне кажется, чтобы достойно жить в Казани, нужно зарабатывать не меньше 100 тысяч".

Такие сведения сообщили обычные жители Казани. Все они недовольны своей заработной платой.

Практикующий психолог Булат Бадрутдинов объяснил, почему казанцы, получая низкую заработную плату, не пытаются сменить работу. Они боятся перемен.

"Что касается самоутверждения и самореализации через работу, это происходит через преодоление стресса и кризисных моментов.

Некоторые люди переживали в своей жизни подобные моменты оценки и принятия не совсем успешно. Можно предположить, что, оставаясь на одном месте, хоть оно и не оплачивается высоко, у данной категории людей появляется ощущение стабильности и уходят различные тревоги и переживания. Благодаря подобному стилю работы не затрачиваются лишние силы на преодоление и избегание внутренних конфликтов.

Такая размеренная жизнь может помогать и не подключать усилия в психологических защитах, что помогает избежать внутренних переживаний и дилемм выбора, особенно это свойственно некоторым категориям личностей", - рассказал эксперт.

Пока казанцы экономят на всем, откладывая на отпуск, президент республики Рустам Минниханов получает более 80 тысяч рублей, что превышает среднюю заработную плату северных регионов. В 2018 году его официальный месячный доход составлял 81 тысячу 276 рублей.