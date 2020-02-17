В Татарстане мужчина надругался над девочкой на базе отдыха и в школе

43-летний житель Альметьевска обвиняется в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении ребенка.

Как рассказали в Следкоме РТ, в августе 2017 года на территории базы отдыха в Тукаевском районе обвиняемый дважды совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2010 г.р. Спустя год, на территории одной из школ в городе Альметьевске, он снова совершил преступление в отношении ребенка. Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем матери, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После этого злоумышленник был задержан.

Как отмечают в ведомстве, в 2002 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение развратных действий в отношении двух подростков.

Вину мужчина не признал. Сейчас он заключен под стражу, уголовное дело по существу рассмотрит суд.