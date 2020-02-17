Татарстан удержался в топ-5 лучших регионов страны по качеству жизни

Татарстан занял четвертую строчку регионального рейтинга по качеству жизни, удержав позиции прошлого года. Рейтинг составлен РИА Новости.

В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже много лет и эксперты считают, что ситуация в ближайшие годы не изменится.

По сравнению с прошлогодним рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место. Эксперты отметили, что регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.