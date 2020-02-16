Огромный баннер с изображением болельщика "Ак Барса" появился на одном из матчей хоккейной команды.

Все началось с того, что мужчина решил посетить игру "Ак Барс" - "Авангард" в Балашихе. Дабы поддержать свою любимую команду он от руки нарисовал небольшой "плакат" с надписью "Я люблю „Ак Барс“". Фотография болельщика вмиг разлетелась в социальных сетях: сначала она появилась в аккаунте хоккейного клуба, а затем и в профиле КХЛ.

К следующей игре, прошедшей в Казани, болельщики команды подготовили сотни листочков с такой же надписью. Помимо этого, он подготовили баннер с изображением того самого болельщика. Они разместили его за несколько минут до начала матча. Последнюю игру посетили около 9 000 человек, поэтому такой жест точно не остался незамеченным.