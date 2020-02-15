«Они продолжили подвиг отцов и дедов»: родители погибших солдат одобрили макет памятника в Казани

Родители погибших солдат, участвовавших в войне в Афганистане, единогласно одобрили макет памятника воинам-интернационалистам. Об этом стало известно на митинге в честь празднования годовщины вывода советских войск из Афганистана. Будущий монумент представляет собой плиту с именами погибших татарстанцев, на фоне которой стоят три солдата.
«Мы, родители, осмотрели макет памятника, который будет устанавливаться у нас в городе. Все одобряют этот памятник, но желают, чтобы он как-то к Дню Победы, может быть, у нас появился», — поделилась с ИА «Татар-Информ» мать погибшего в той войне солдата Галина Емшанова.
Как отметила женщина, солдаты, участвовавшие в Афганской войне, продолжили подвиг отцов и дедов, поэтому в 75-тую годовщину Победы в Великой Отечественной войне памятник последователям героического пути должен быть установлен.
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