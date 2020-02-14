Опубликованы фото и видео задержанных в Казани вымогателей

МВД Татарстана опубликовало фотографии граждан, которые вымогали у местных жителей деньги и организовали похищение человека. Всех, кто пострадал от действий преступников, просят обратиться в полицию.

Напомним, что фигуранты под угрозой физической расправы вымогали деньги в размере 2 млн рублей у местного жителя. В последующем они завладели автомобилем «Порш», а также денежными средствами, находившимися в машине. Кроме того, установлен факт похищения подозреваемыми человека с целью вымогательства недвижимого имущества.

Группа состояла из четырех местных жителей в возрасте от 32 до 35 лет. Все ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. В ходе задержания и проведения обысков по местам проживания членов группы, обнаружен и изъят предмет похожий на огнестрельное оружие. Изъятое было направлено на экспертизу.

Трое подозреваемых заключены под стражу в СИЗО, один находится под домашним арестом.