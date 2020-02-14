Навального возмутил самолет, на котором летает президент Татарстана Рустам Минниханов

Штаб Навального выпустил очередное расследование о высокопоставленной персоне из РТ. На этот раз оппозиционеров заинтересовал самолет, на котором совершает перелеты Рустам Минниханов.

Материал озаглавлен "Бизнес-джет Минниханова за три миллиарда рублей":

"...французский Falcon 8X — дорогой и быстрый. Минниханов получил его самым первым в России в 2017 году, и с тех самых пор этот борт называют президентским или правительственным" - заявляют авторы.

На борту имеется душевая, спальная, кухня и 19 пассажирских мест. Стоит самолет 3 миллиарда:

"это восемь годовых бюджетов Елабуги, десять бюджетов Бугульмы и 25 бюджетов Азнакаево" - переводят авторы материала сумму в бюджеты муниципалитетов.

Также они подчеркивают высокую стоимость обслуживания борта - почасовое использование Falcon'a стоит от 150 до 200 тысяч рублей, в год совокупные расходы составят около 175 миллионов рублей. Также авторы соотносят передвижения самолета и визиты президента РТ в разные страны.

"И мы в общем-то не против, чтобы чиновники отдыхали, другой вопрос — за чей счёт банкет? Мы очень сомневаемся, что за полёты глава республики расплачивается из собственного кошелька. Здесь два варианта: либо Минниханов пользуется самолётом, который принадлежит ни ему, ни даже правительству, а крупной частной фирме вроде «Татнефти», либо бизнес-джет оплатили мы с вами. Возможно, именно мы купили президенту самолет за три миллиарда рублей, и мы еженедельно оплачиваем ему деловые поездки по России и за границу и каникулы в теплых уголках земли" - негодуют авторы материала.

В завершении указывается, что цель материала - снизить рейтинги Минниханова на предстоящих выборах и подпортить авторитет.