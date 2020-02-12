"Газпром" опубликовал список компаний-должников за свои услуги. В него попали 8 компаний Татарстана, общая сумма задолженности за поставленный газ у них приближается к 1 миллиону рублей.

Наибольший долг - 673 039,5 - у Уруссинской ГРЭС, уже выведенной из эксплуатации. Меньше всего из списка должно центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ, предприятие не доплатило порядка 10 тысяч рублей. Также в списке - Таткоммунэнерго, Бугульминское предприятие тепловых сетей, Зеленодольское ПТС, Елабужское предприятие тепловых сетей, ГУ ЖКХ и АО "РЭУ".

Отметим, что из регионов ПФО больше всего предприятий - должников в Пермском крае, Саратовской и Оренбургской областях, меньше всего - в Мордовии и Марий Эл.