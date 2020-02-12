Ночью в Казани иномарка влетела в столб: погибли двое парней

Вчера поздним вечером в Казани на улице Академика Сахарова произошло смертельное ДТП. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

По предварительным данным, в 23:41 20-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Golf не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и влетел в столб, рассказали в ГИБДД города.

От полученных травм на месте скончались водитель иномарки и его 19-летний пассажир.

Напомним, в минувшую субботу в Казани произошло две смертельные аварии. 20-летний парень погиб, врезавшись в столб на улице Вишневского. На проспекте Ямашева погибла 27-летняя пассажирка такси, также влетевшего в световую опору.