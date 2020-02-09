В Казани 20-летний водитель погиб, врезавшись в столб

Накануне вечером, 8 февраля, на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. 20-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan потерял управление и врезался в фонарный столб. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Парень скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе МВД Татарстана, водительский стаж погибшего составлял полтора года.

Напомним, вчера на проспекте Ямашева в столб влетел автомобиль такси, 27-летняя пассажирка Renault Logan скончалась на месте, водителя госпитализировали.