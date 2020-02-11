Госалкогольинспекция РТ: казанцы выбирают парфюм по бренду и престижу

Госалкогольинспекция РТ провела опрос среди казанцев. Темой исследования стал парфюм.

Согласно данным опроса, весомую роль в выборе духов и туалетной воды играют бренд и престиж продукта. Далее следуют советы бьюти-блогеров и реклама. В целом респонденты отметили, что при покупке, в первую очередь, опираются на вкусовые предпочтения, далее следует вопрос цены и стойкости аромата.

По результатам анкетирования выяснилось, что большинство респондентов, а это 58% , предпочитают цветочный аромат. 8 % нравится древесный аромат, остальные мнения опрошенных разделилось ровно по 17%, они выбирают свежий и фруктовые ароматы, рассказали в Госалкогольинспекции.