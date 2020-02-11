В новом казанском лицее загорелась мебель. Эвакуированы 750 человек

Сегодня, 12 февраля, около полудня в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в лицее 186 по адресу Р. Гареева, 117 в Казани.

Еще до приезда пожарных из здания эвакуировали 700 учеников и 50 сотрудников образовательного учреждения, на улицу, как отмечают в МЧС, все вышли в верхней одежде.

По предварительным данным, пожар начался в кабинете на первом этаже, там горели вещи и мебель. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Локализовать возгорание удалось в 12:17, открытое горение ликвидировали спустя еще 10 минут. 4 звена ГДЗС продолжают проверять помещения лицея. Пострадавших нет.

Добавим, что лицей № 186 "Перпектива" открылся в Приволжском районе Казани в сентябре 2019 года, его построили в рамках нацпроекта "Образование". Строительство обошлось в 1,2 миллиарда рублей, из них 708,5 - из федерального бюджета, лицей возвели чуть более чем за год.

