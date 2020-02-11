В Казани у грузовика оторвалось колесо и разнесло автозаправку

В одну из казанских автозаправок влетело колесо от грузовика, предположельно, КАМАЗа. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.
Инцидент произошел, по словам очевидцев, по дороге с Сухой реки в сторону Дербышек. На кадрах видно, что колесо разбило стеклянные двери входной группы. По данным свидетелей происшествия, пострадавших нет.
"Хорошо что никого не убило"
"Для камаза это нормально"
"Повезло что внутрь к кассирам не залетел в гости"
"Такой бандурой убьет же!"- переживают комментаторы в соцсетях.
Нашлись пользователи, поиронизировавшие над ситуацией: их позабавила вывеска, под которую влетело колесо:
"бублик из печки убежал"
"Это не колесо, это пончик"
"На обед заехал"
"Водитель за кофем отправил"
"Хорошая реклама для выпечки" - шутят казанцы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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