В Казани у грузовика оторвалось колесо и разнесло автозаправку

В одну из казанских автозаправок влетело колесо от грузовика, предположельно, КАМАЗа. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел, по словам очевидцев, по дороге с Сухой реки в сторону Дербышек. На кадрах видно, что колесо разбило стеклянные двери входной группы. По данным свидетелей происшествия, пострадавших нет.

"Хорошо что никого не убило"

"Для камаза это нормально"

"Повезло что внутрь к кассирам не залетел в гости"

"Такой бандурой убьет же!"- переживают комментаторы в соцсетях.

Нашлись пользователи, поиронизировавшие над ситуацией: их позабавила вывеска, под которую влетело колесо:

"бублик из печки убежал"

"Это не колесо, это пончик"

"На обед заехал"

"Водитель за кофем отправил"

"Хорошая реклама для выпечки" - шутят казанцы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.