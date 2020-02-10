ТВ-3 к старту нового сезона шоу «Последний герой» раздал в Казани 200 килограмм экзотических фруктов

В минувшую субботу ТВ-3 провел в Казани масштабную акцию в поддержку старта нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звезд», которое стартовало в эфире телеканала 8 февраля.

В день старта шоу ТВ-3 приглашал всех казанцев проверить себя, пройти интересные испытания и получить возможность достать из большого тропического куба понравившийся экзотический фрукт! Яркая и витаминная акция проходила в парке имени Урицкого и собрала большую толпу зрителей. Ведущий устроил настоящую тропическую битву. Попробовать свои силы и пройти испытания мог любой желающий. Почётное звание «Последнего героя» и ценные призы от телеканала ТВ-3 достались тем, кто смог преодолеть задания от ведущего и выстоять в противостоянии с другими участниками.

Несмотря на морозный день казанцы активно боролись за призы и долго не покидали яркую площадку. Кто-то непременно хотел уйти с аппетитным фруктом, а кто-то просто радовался атмосфере солнца и тепла, царящей вокруг, и делал сочные тропические фото с помощью профессионального фотографа или своих гаджетов.

8 февраля на ТВ-3 стартовал новый сезон шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» с ведущей Яной Трояновой. На этот раз известным медиаперсонам будет противостоять команда обычных зрителей, отобранных по итогам всероссийского кастинга из более чем 4000 претендентов. Две команды по 8 человек в каждой отправились на необитаемые острова на Филиппинах. Вдали от родных и близких, лишенные даже минимального комфорта, без телефонов, расчесок, кроватей и зеркал. На протяжении 39 дней участники программы будут выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя.

Новый сезон шоу «Последний герой. Зрители против звезд» по субботам в 19:00 на ТВ-3