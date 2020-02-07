Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения вертолета под Казанью

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета депутата Хайруллина под Казанью. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, днем 7 февраля была потеряна связь с воздушным судном. Установлено, что вертолёт произвёл жёсткую посадку около населённого пункта Лаишево на лёд реки Кама примерно в 6 км от берега. Судно принадлежит компании, зарегистрированной в Казани.

На место происшествия выехал и.о. Татарского транспортного прокурора, сотрудники МЧС, следственная группа.

Напомним, что на борту было три человека: Айрат Хайруллин, его помощник и пилот. Пилот и помощник доставлены в больницу.