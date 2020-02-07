В Казани по инициативе перевозчиков на автобусные остановки приехали эвакуаторы

ПАТП №2 инициировало рейды по автобусным остановкам Казани. Причиной стала парковка водителей автомобилей около остановок общественного транспорта. Это мешает автобусам подъехать к остановке и по правилам высадить пассажиров.

Проблема, по словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, наиболее остро стоит в центре Казани и в Советском районе, причем замечают ее не только водители автобусов, но и горожане в целом. 7 февраля сотрудники ГИБДД вышли в рейд, и только на улице Татарстан были эвакуированы 6 машин, водителям предстоит заплатить штраф.

"Мы продолжим выявлять автохамов, кто паркует свои машины на автобусных остановках. Стоянка для водителей, согласно ПДД, разрешена в 15 метрах до и после знака автобусной остановки" - напомнил Темляков.