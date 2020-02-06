Сегодня, 6 февраля, в ходе рабочей поездки Казань посетил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он осмотрел выставку инновационных технологий республики, сообщают в пресс-службе главы Татарстана.

Грефу показали "умные" мусорные контейнеры - они оснащены датчиками, которые контролируют наполняемость и отправляют операторам сигнал. Также гостю продемонстрировали проект "Цифровая деревня". Одно из главных направлений проекта - создание модели магазина без продавца. Технология, основанная на системе распознавания лиц, даёт возможность сельчанам приобретать необходимые товары и оплачивать покупки через терминал.

Компания "MILTIAD" презентовала проект поиска координат возгорания в помещениях. Специальный прибор находит очаги возгорания и запускает средства пожаротушения в соответствующей области. Это позволяет сократить материальный ущерб при возгорании и ложном срабатывании систем сигнализации. Также Герман Греф ознакомился с разработками компании "Эйдос" по развитию медицинских симуляторов и роботов-тренажеров.

Напомним, что также в ходе визита Греф протестирует систему "Безналичный транспорт" в казанском метро.