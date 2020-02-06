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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Казань с рабочей поездкой прибыл глава Сбербанка

Cегодня, 13:49 69 1 Автор: prokazan.ru

С рабочей поездкой в Казань сегодня, 6 февраля, прибыл председатель правления Сбербанка Герман Греф. 

Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он примет участие в бизнес-конференции Сбербанка, которая проходит в эти дни на площадке выставочного центра "Казань-Экспо", а также презентует проект "Безналичный транспорт" на станции метро "Дубравная". 

Перспективы дальнейшего развития сотрудничества Республики Татарстан и Сбербанка планируется обсудить в рамках двусторонней встречи между Рустамом Миннихановым и Германом Грефом в Казанском Кремле, сообщают в пресс-службе президента Татарстана.

Напомним, что безналичная оплата в Казанском метро доступна с 2018 года. Считывателями для бесконтактной оплаты банковской картой оснащены все 120 турникетов в вестибюлях всех станций Казанского метрополитена.

"Благодаря совместной работе Сбербанка, Mastercard и МУП "Метроэлектротранс" Казань стала вторым городом в стране, где в любом турникете метро проезд можно оплатить бесконтактным способом" - сообщают в пресс-службе финансовой организации. 

 

комментарии

Горожанин
0
06 февраля 2020
14:24
Что день грядущий нам готовит...ой...ай..

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