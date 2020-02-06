В Казань с рабочей поездкой прибыл глава Сбербанка

С рабочей поездкой в Казань сегодня, 6 февраля, прибыл председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым он примет участие в бизнес-конференции Сбербанка, которая проходит в эти дни на площадке выставочного центра "Казань-Экспо", а также презентует проект "Безналичный транспорт" на станции метро "Дубравная".

Перспективы дальнейшего развития сотрудничества Республики Татарстан и Сбербанка планируется обсудить в рамках двусторонней встречи между Рустамом Миннихановым и Германом Грефом в Казанском Кремле, сообщают в пресс-службе президента Татарстана.

Напомним, что безналичная оплата в Казанском метро доступна с 2018 года. Считывателями для бесконтактной оплаты банковской картой оснащены все 120 турникетов в вестибюлях всех станций Казанского метрополитена.

"Благодаря совместной работе Сбербанка, Mastercard и МУП "Метроэлектротранс" Казань стала вторым городом в стране, где в любом турникете метро проезд можно оплатить бесконтактным способом" - сообщают в пресс-службе финансовой организации.