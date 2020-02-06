В Казани на Ноксинском спуске на месте транспортной развязки построят мечеть

На месте кольцевой развязки на Ноксинском спуске планируют возвести мечеть и разбить сквер. Проект планировки части территорий "Ноксинский спуск" размещен в Сборнике документов мэрии Казани.

Площадь территории проекта составляет 3,17 га, а границы совпадают с границей круговой транспортной развязки по улице Ноксинский Спуск. На этом месте, согласно документу, построят мечеть и разобьют парк. Общая площадь помещений всех объектов комплекса мечети составит 2 980 кв.м, помещение рассчитано на 50 человек. Рядом организуют парковку на 72 машины и сквер площадью чуть менее 1 га.

Также в мэрии уточняют, что проектом планировки территории предусмотрена реконструкция кольцевого перекрестка на Ноксинском спуске в Т-образный.

