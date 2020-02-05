Еще один чиновник Татарстана вслед на Метшиным готов поселиться около мусоросжигательного завода

Глава Зеленодольского МР Михаил Афанасьев сообщил о своей готовности поселиться около будущего МСЗ. Об этом он заявил на сессии Совета Осиновского сельского поселения в ответ на вопрос одного из жителей, готов ли он вслед за мэром Казани построить дом неподалеку от предприятия.

"Если Ильсур Раисович сказал, он это обязательно сделает. Я могу сказать о том, что если будет это строительство, тоже готов рядом с ним или где-то в Осинове дом построить", - приводит "Татар-информ" слова Афанасьева.

Добавим, что Михаил Афанасьев возглавил Зеленодольский район с октября 2019 года, ранее являлся главой Лаишевского района, с 1999 по 2010 годы являлся региональным представителем, затем региональным директором компании "ДеЛаваль" (оборудование и материалы для молочного животноводства).