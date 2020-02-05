В Казани классы в 34 школах закрыли на карантин

В Казани начали закрывать на карантин отдельные классы в школах. Уже закрыты 160 классов в 34 школах, в двух учреждениях полностью остановлен ученый процес. Это 177 лицей в Ново-Савиновском и 182 - в Кировском районах. Планируется, что завтра, 6 февраля, учащиеся лицея №182 вновь приступят к учебе.

"В соответствии с Постановлением главного санитарного врача РФ, учебный процесс в школах должен приостанавливаться на срок не менее 7 дней в случае, если в классе по причине заболевания гриппом и ОРВИ отсутствуют от 20% детей, сообщает Управление образования" - сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Татарстане и его столице сохраняется превышение эпидемиологического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в Казани зарегистрировано 11 тысяч 289 случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 89,8 на 10 тысяч населения. Эпидпорог превышен на 35,4%. Среди детей дошкольного возраста заболеваемость ниже эпидпорога, превышение отмечается среди школьников и взрослых.

В целом по республике зарегистрировано 22 тысяч 504 случая заболевания ОРВИ, показатель составил 60,3 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 16,4%.