В ФК "Рубин" может перейти скандально известный российский футболист Александр Кокорин. Об этом сообщает издание РБК.

Источники РБК сообщили, что Леонид Слуцкий заинтересован в услугах Александра Кокорина. Они отметили, что с игроком уже провели переговоры. Однако на футболиста претендует еще один клуб - калининградская "Балтика". Факт переговоров подтвердил изданию и собеседник в казанском клубе.

Напомним, что Кокорин знаменит дракой в кафе в центре Москвы, в которой он участвовал вместе с полузащитником ФК "Краснодар" Павлом Мамаевым и братом Кириллом. В результате потасовки пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Также перед походом в кафе футболисты напали на водителя 36-летней телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

В отношении Мамаева и Кокориных было возбуждено уголовное дело,в мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев получил 1 год и 5 месяцев. 17 сентября они вышли на свободу по ходатайству о досрочном освобождении.