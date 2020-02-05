В Казани сгорел частный дом. МЧС устанавливает причину

Сегодня, 5 февраля, в 13.52 в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в казанском посёлке Аметьево.

По данным ведомства, в районе улиц Подометьевская и Косогорная рядом с проспектом Универсиады горел частный дом. Очевидцы заметили пожар слишком поздно, когда огонь уже вырвался наружу, жилое помещение и надворные постройки горели открытым огнем.

В 14.35 открытое горение было ликвидировано, огнём повреждён частный дом размером 4*8 с надворными постройками размером 3*4. Ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается, отметили в МЧС РТ.