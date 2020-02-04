Исследование: в Татарстане отмечено систематическое давление на свободу интернета

Организации Агора и Роскомсвобода провели исследование "репрессий" в российской части сети интернет. В каждом регионе были проанализированы случаи блокировки ресурсов, внесения сайтов в "черные списки", арестов и штрафов за неуважение к президенту РФ, судьям и силовикам. Полученные данные систематизировали в карту, на которой отражается состояние дел в сфере свободы интернета в разных регионах.

Согласно исследованиям, в Татарстане за 2019 год было отмечено 13 случаев ограничения цифровой свободы и 2 случая вмешательства в работу СМИ. По классификации авторов исследования, такое число фактов свидетельствует о систематическом давлении на онлайн.

Сложная ситуация в части интернет-свободы наблюдается в центральной части России и на Юге, на Дальнем Востоке, в регионах Урала и Сибири. Самыми свободными оказались Рязанская область и Республика Коми.