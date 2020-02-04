Фантастические твари и полиэтилен: в КФУ казанцам расскажут о паразитах и экологии

В КФУ пройдут мероприятия, посвященные Дню российской науки. Для взрослых и детей здесь проведут тестирование и прочитают научно-популярные лекции, также будет работать открытая лаборатория.

Как рассказали в Департаменте PR и рекламы университета, темой одной из лекций -"Кто съел полиэтилен?" - станет экология. Ученый из Института органической и физической химии имени Арбузова расскажет, какие технологии переработки отходов применяют по всему миру уже сейчас и как наука помогает планете избавляться от мусора.

Еще одна лекция будет посвящена "фантастическим тварям" - паразитам. Ее прочитает преподаватель кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Гостям расскажут неожиданные подробности о взаимоотношениях паразитов и других организмов, уточнили в вузе.

Казанцев приглашают на Дни науки 8 февраля с 14:00, место проведения: второй учебный корпус, Кремлевская, 35, аудитория 108.