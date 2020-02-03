В мэрии Казани представили нового главу Управления образования города. Им стал Ирек Ризванов.

На протяжении пяти лет он возглавлял лицей-интернат №2 для одаренных детей со всей страны. Ризванов прошел путь воспитателя, учителя, заведующего лицеем. За годы его работы лицей стал одним из лучших, уникальных учебных заведений по показателям эффективности обучения, по количеству победителей олимпиад на городском, республиканском, всероссийском и международном уровнях, сообщают в мэрии.

В новой должности Иреку Ризванову предстоит уделить внимание школам Казани, которые пока находятся в числе отстающих, а также патриотическому и экологическому воспитанию молодежи, отметил Ильсур Метшин.

Ирек Ризванов родился в 1988 году в Казани, окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности "преподаватель иностранных языков". С 2006 по 2020 годы работал в лицее-интернате №2 Московского района Казани.