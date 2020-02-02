Пользователей соцсетей возмутило поведение водителя, машина которого перевернулась на трассе в РТ

В социальных сетях появилось видео аварии недалеко от населенного пункта Богатые Сабы. На кадрах видна слетевшая в кювет и перевернутая машина. Как утверждает автор поста, водитель был "в стельку" пьян, он выезжал на встречную полосу и еще до аварии его развернуло на дороге. Судя по видеозаписи, в аварии никто не пострадал, а водитель даже пытался залезть на машину.

"Каких дебилов только нет, надеюсь его накажут" - резюмирует автор видеозаписи.

В комментариях пользователи поддержали очевидца ДТП:

"ЛИШАТЬ НАДО ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ!НА ПОЖИЗНЕННО. Чтобы близко к рулю не было возможности подойти.Глупо наказывать на 30 000.Сволочи те которые думают только о себе в пьяном виде садятся за руль.Убивают ни в чем не повинных людей."

"Хорошо , что НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ!А могло быть очень плохо кончится"

"Ему даже не помогают чтоб дальше не ехал"

"Ничего смешного нет а водилу в вытрезвилку а машину на штраф стоянку"

"Пусть до весны лежит" - пишут комментаторы.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде водителям грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или попадании пьяного автомобилиста в аварию с погибшими и пострадавшими наказание будет значительно тяжелее.