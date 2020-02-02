1 февраля завершилось голосование за город, который в этом году станет столицей "Тотального диктанта". Как сообщается на сайте проекта, победителем стал Санкт-Петербург. Ему уступили Казань, Вологда, Тамбов и узбекистанский Нукус. За столицу РТ было отдано 3 403 голоса.

"... Я, конечно, в этот раз не голосовал, потому что не верил в то, что Казань может стать финалистом, но теперь всем сердцем за то, чтобы наш город победил"

"Организация диктанта в Казани в предыдущие годы и последующие мероприятия по разбору работ, награждения и оповещения о них были далеко не на высшем уровне. Если Казань победит в конкурсе, пожалуйста, организуйте достойно проведение этой акции" - обращались горожане к организаторам в соцсетях накануне защиты проекта.

Акция пройдет 4 апреля, главной площадкой мероприятия может стать Зимний дворец. Напомним, что в столицу "Тотального диктанта" лично приезжает автор текста, выбранного для проведения акции. В 2018 году для диктанта был выбран текст Гузели Яхиной "Дети мои", уроженка Казани читала его во Владивостоке.