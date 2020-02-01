Смертельное ДТП в Казани: погибла зажатая в машине девушка

На перекрестке улиц Химическая и Тэцевская столкнулись Renault и Lada. В результате ДТП погибла женщина, которую зажало в салоне машины.

Также в происшетсвие пострадал водитель иномарки, лады и ребенок 5-ти лет. Всех пострадавших срочно госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Подробности случившегося на данный момент устанавливаются. Со слов очевидцев, есть предположение, что основной причиной столкновения являлись плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/164852-zhenschina-pogibla-v-dtp-v-kazani-esche-dvoe-postradavshih-v-bolnice